Во Владимирской области наградили лучшие семьи

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24 ноября Александр Авдеев принял участие в областном торжестве «Родительский дом – начало начал». Мероприятие прошло во Владимирской филармонии.

Для повышения престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства администрация Владимирской области наградила победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В торжественной обстановке Александр Авдеев вручил дипломы 18 обладателям призовых мест, 24 семьям – участникам конкурса, а также специально учреждённые призы – 11 семьям. Отдельно была отмечена семья Михайленко из Юрьев-Польского района, которая представила наш регион на Всероссийском конкурсе «Семья года» и стала его победителем в номинации «Молодая семья».

Благодарность администрации Владимирской области объявлена 26 отцам – за большой вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение семейных традиций и общественную активность. Несколько глав многодетных семейств отмечены памятными медалями Союза женщин России.