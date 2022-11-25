В Петушинском районе большегруз без водителя протаранил здание кафе

Фото: скриншот видео в группе "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 16.50 на 120 километре федеральной трассы М-7 «Волга» большегруз «Скания» с полуприцепом самопроизвольно покатился и врезался в здание кафе «Сарай».

В результате повредилось барьерное ограждение и само здание, никто из людей не пострадал.

По предварительным данным, ситуация произошла из-за того, что водитель не поставил машину на ручник. По данному факту на водителя грузовой машины был составлен административный протокол за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.