Во Владимирской области ожидается похолодание до -14 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 ноября температура воздуха будет колебаться в пределах от -6 до -11 градусов по Цельсию, существенных осадков не будет, а на дорогах сохранится гололедица. Ветер подует с северо-востока со скоростью 1-6 метров в секунду.

Уже в ночь на 26 ноября стрелки термометров опустятся до значений от -9 до 14 градусов, ветер сохранит свое направление и подует со скоростью 38 метра в секунду. Днем немного потеплеет, и термометры покажут значения от -5 до -10 градусов.

В ночь на 27 ноября температура воздуха будет колебаться между 7 и 12 градусами, ветер все еще будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем температура будет варьироваться в пределах от -4 до -9 градусов по Цельсию.

С учетом сохранения гололедицы в течение всех этих дней, водителям и пешеходам следует быть внимательнее и осторожнее.