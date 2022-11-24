В Гороховецком районе на озере Красный Яр погиб рыболов-любитель

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, днем 24 ноября спасатели спасательной станции Гороховецкого района извлекли из озера Красный Яр тело 62-летнего мужчины.

Полицейские установили, что на рыбалку погибший ушел еще накануне вечером, и с тех пор о нем не было известно. При этом на озере Красный Яр толщина льда составляет всего 4 сантиметра, что делает передвижение по нему даже одного человека крайне опасным. В связи с этим в МЧС просят жителей и гостей региона не рисковать и не выходить на замерзающие реки и озера.

Напомним — это уже третий официально зарегистрированный инцидент с провалившимся под лед человеком во Владимирской области в нынешнем сезоне. К счастью, двух других удалось спасти, так что инцидент под Гороховцом стал первой трагедией на водоеме в нынешнем зимнем сезоне.