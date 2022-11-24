Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 ноября 2022 13:43

В Меленковском районе мужчина четырежды обокрал супермаркеты

В магазины он наведывался в августе и сентябре
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники полиции Меленковского района раскрыли серию краж из местных магазинов. По подозрению в совершении этих преступлений задержан 50-летний меленковец.

По версии следствия, в течение августа и сентября текущего года мужчина четыре раза приходил в супермаркеты, откуда похищал разные товары. При этом один раз его заметил покупатель, но мужчина, понимая ситуацию, убежал, спрятав кофе и алкоголь под одежду.

Таким образом, на него было возбуждено три уголовных дела по факту кражи, и одно дело по факту грабежа. Расследования уголовных дел продолжаются.