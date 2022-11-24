В Меленковском районе мужчина четырежды обокрал супермаркеты

.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники полиции Меленковского района раскрыли серию краж из местных магазинов. По подозрению в совершении этих преступлений задержан 50-летний меленковец.
По версии следствия, в течение августа и сентября текущего года мужчина четыре раза приходил в супермаркеты, откуда похищал разные товары. При этом один раз его заметил покупатель, но мужчина, понимая ситуацию, убежал, спрятав кофе и алкоголь под одежду.
Таким образом, на него было возбуждено три уголовных дела по факту кражи, и одно дело по факту грабежа. Расследования уголовных дел продолжаются.