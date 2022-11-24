В Коврове задержан пьяный водитель с поддельными правами

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 20 ноября сотрудники отдела ГИБДД полиции Коврова остановили на улице Куйбышева «ГАЗ» под управлением 35-летнего местного жителя.

Инспекторам мужчина предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у полицейских подозрение. Последующая экспертиза показала, что права поддельные, а мужчина признался, что купил их в интернете.

Но этим не ограничилось. В ходе разбирательства обнаружилось, что ковровчанин сел за руль нетрезвым. Оказалось, что раньше его уже наказывали за это в административном порядке, так что в итоге на него возбудили два уголовных дела: по факту использования заведомо подложного документа и по факту повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.