Во Владимире недобросовестные поставщики троллейбусов подали в суд на мэрию

Пока по Владимиру курсируют старые троллейбусы Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Соответствующее исковое заявление поступило и было принято к рассмотрению Арбитражным судом Владимирской области 14 ноября. Волгоградскиий «Торговый дом» Трансальфа», который должен был еще до 18 октября поставить в областной центр пять новых троллейбусов, но этого не сделал, подал иск к городскому Управлению транспорта и связи.

По мнению компании-поставщика, муниципальный контракт был расторгнут с ними незаконно. Рассмотрение иска назначено на 14 декабря.

Напомним - фирма из Волгограда обязана была поставить пять новых троллейбусов для нужд «Владимирпассажиртранса», но не сделала этого. В итоге мэрия разорвала с недобросовестным поставщиком договор. Получить какие-либо объяснения о причинах задержки от компании не удалось.