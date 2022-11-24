В Муроме будут строить избу Илья Муромца

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К Новому году в Муроме должна появиться изба Ильи Муромца, по аналогии с той, где богатырь прожил 33 года. Ее хотят поставить в районе дома №2-а по улице Лакина — рядом со Спасо-Преображенским монастырем.

На госзакупках уже объявлен аукцион. Подрядчикам за объект готовы заплатить 2,8 миллиона рублей.

Изба должна отражать особенности, характерные для жилых построек 12 века муромской округи. Соблюдение подрядчиком технологий и принципов древней архитектуры должно быть подтверждено научной справкой, которую составит квалифицированный эксперт в области археологии.

Согласно техническому заданию, в избе Ильи Муромца должно находиться три сундука, 4 полки для утвари под потолком, один стол, одна зыбка. Предметы интерьера также должен поставить подрядчик.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 29 ноября. Изба должна быть готова к 26 декабря.