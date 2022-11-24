Житель Узбекистана получил 3,5 года колонии за разбойное нападение на таксиста

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судогодский районный суд вынес приговор в отношении гражданина республики Узбекистан.

Установлено, что мужчина решил напасть на таксиста, которого он вызвал при помощи мобильного приложения «Яндекс Такси». Он попросил водителя остановить машину на обочине автомобильной дороги, якобы ему нужно выйти.

После остановки автомобиля обвиняемый напал на водителя с ножом и нанес ему рану в плечо. После этого он угнал автомобиль.

Учитывая смягчающие обстоятельства (признание вины, раскаяние, явку с повинной, принесение публичных извинений, добровольное возмещение ущерба), а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.