Госстройнадзор разрешил ввести в строй дом на улице Первой Пионерской во Владимире

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале сообщает, что проблемный дом на улице 1-й Пионерской во Владимире могут ввести в строй до конца декабря 2022 года.

Напомним, что дом №82а в областном центре не могут ввести в строй с 2020 года. После вмешательства в дело депутата Госдумы Алексея Говырина, к которому обратились дольщики дома, дело сдвинулось с мертвой точки зрения. На днях Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта проектной документации.

"Мы договорились с главой администрации города Владимира о максимально оперативном рассмотрении документов на ввод дома в эксплуатацию. Рассчитываем успеть до 1 декабря", написал Александр Авдеев.

Также на рассмотрении в Госстройнадзоре сейчас находятся документы по дому в Коммунаре, где для восстановления прав дольщиков нам пришлось заставить застройщика сносить лишние этажи.