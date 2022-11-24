Владимирский спортсмен стал чемпионом Азии по рукопашному бою

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Во Владимире всегда были хорошо развиты виды спорта, связанные с борьбой и рукопашным боем. Очередное доказательство мы получили буквально на днях.

На прошедшем в ноябре в Казани чемпионате Азии, также являющемся одним из этапов Кубка мира, по рукопашному бою владимирский спортсмен Дмитрий Виноградов стал чемпионом Азии в весовой категории до 58 килограммов.

Как сообщили в администрации города Владимира, тренируется чемпион во владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №7 у заслуженного тренера России Алексея Овчинникова.