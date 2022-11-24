В Кольчугино мужчина отсудил более 1 миллиона рублей за поврежденный шкаф

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, в июне 2020 года мужчина приобрел в компании по продаже мебели шкаф-купе стоимостью более 88 тысяч рублей. Согласно договору, в стоимость услуги входила также доставка и сборка шкафа.

Однако по приезду оказалось, что шкаф находится в десяти упаковках, на которых имеются вмятины, сколы, раздавленные углы и другие повреждения, появившиеся в ходе транспортировки.

Покупатель потребовал от продавца поменять шкаф или вернуть деньги, но получил отказ и отправился в Кольчугинский городской суд. В ходе судебной экспертизы все доводы о повреждениях мебели подтвердились, так что в итоге решение было принято в пользу продавца.

Суд взыскал в пользу покупателя стоимость самого шкафа с разницей на дату принятия решения, неустойки за просроченные исполнения требований, штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя, моральный вред в 10 тысяч рублей и судебные расходы — в общей сложности более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Также более 14 тысяч рублей было взыскано в виде госпошлины.

Решение в законную силу не вступило.