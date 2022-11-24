24 ноября в Заксобрании Владимирской области согласовывают вице-губернаторов

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24 ноября в 11 часов в здании администрации Владимирской области началось предпоследнее в этом году заседание Законодательного собрания региона.

Всего в ходе заседания депутатами будет рассмотрено 24 вопроса. Но очевидно, что главным из них станет вопрос о согласовании кандидатур вице-губернаторов, которых в ЗС представил глава региона Александр Авдеев. Всего на согласование выдвинуто семь кандидатов: Дмитрий Лызлов, Константин Баранов, Александр ремига, Владимир Куимов, Герман Елянюшкин, Сергей Волков и Александр Максимов.

Также в ходе ЗС депутаты будут принимать бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и много других вопросов.