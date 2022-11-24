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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 7:29

Жителю Вязников дали 6,5 лет колонии за смертельное ДТП

Он сбил женщину и скрылся с места происшествия
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вязниковский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя.

Установлено, что вечером 14 августа прошлого года мужчина, сидя за рулем автомобиля «Лада Приора», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по ул.Ленинградской поселка Мстера. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель выехал на встречную полосу и сбил женщину. После этого он скрылся с места происшествия, не оказав помощь и не вызвав скорую и полицию. От полученных травм женщина скончалась, сообщает областная прокуратура.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев год с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.