Жителю Вязников дали 6,5 лет колонии за смертельное ДТП

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Вязниковский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя.

Установлено, что вечером 14 августа прошлого года мужчина, сидя за рулем автомобиля «Лада Приора», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по ул.Ленинградской поселка Мстера. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель выехал на встречную полосу и сбил женщину. После этого он скрылся с места происшествия, не оказав помощь и не вызвав скорую и полицию. От полученных травм женщина скончалась, сообщает областная прокуратура.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев год с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.