Судогодские чиновники и активисты выступили против отставки главы района

Фото Судогда NEWS.

23 ноября судогодские чиновники, депутаты, а также ряд бизнесменов и общественников выступили против отставки главы Судогодского района Александра Смирнова. Об этом сообщает интернет-портал "Судогда NEWS" на своей странице в ВК.

"Депутаты Совета народных депутатов Судогодского района, представители предпринимательского сообщества, главы поселений, настоятель Свято-Екатерининского храма протоиерей Георгий Морохин, заместитель главы администрации МО "Судогодский район" по социальным вопросам, начальник управления образования Нина Медведева - выступили в поддержку Александра Викторовича Смирнова. Единогласно было решено не принимать отставку", написано в сообщении.

Более того, известно, что группа встретилась позднее с врио вице-губернатора Дмитрием Лызловым на эту тему, прося решить вопрос. Правда, пока не совсем ясно, чем может помочь Лызлов, учитывая, что Смирнов сам написал заявление об уходе. Впрочем, по итогам встречи Дмитрий Лызлов пообещал, что губернатор встретится со Смирновым и инициативной группой Судогодского района.