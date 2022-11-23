Во Владимире врача-невролога задержали за подделку справки для уклониста

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего заведующего неврологическим отделением горбольницы №4.

По версии следствия, 18 апреля к врачу пришел человек, действовавший в рамках оперативного эксперимента.

Посетитель попросил заведующего отделением помочь в получением отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья и получении затем военного билета.

Невролог затребовал от посетителя 70 тысяч рублей, за которые при помощи имевшейся у него поддельной печати городской клинической больницы №17 города Москвы изготовил медицинские документы, в которых содержались ложные сведения о наличии у призывника болезни. После этого врач проинструктировал «больного», что тот должен говорить на врачебной комиссии в военкомате.

Медкомиссия направила мужчину на дообследование к тому же неврологу в ГБ №4, а завотделением получит оговоренную сумму, но был задержан. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Фрунзенский районный суд.