В Петушинском районе временно перекроют движение на трассе М-7

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на 114 километре федеральной трассы М-7 «Волга» ночью 24 ноября будет проводиться монтаж металлических рам на автодороге М-12.

В связи с этим с 00.00 до 05.00 будет временно ограничено движение по этому участку. Проезжая часть будет сужена, а скорость движения составит не более 40 километров в час.

Несколько раз работы в целях безопасности остановят, но не более чем на 60 минут.

Водители могут объехать участок монтажных работ через Ставрово, Кольчугино, Киржая и Покров с выездом на М-7 на 103 и 165 километрах.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.