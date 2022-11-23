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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:07

В Петушинском районе временно перекроют движение на трассе М-7

Это связано с работами на будущем скоростном автобане М-12
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на 114 километре федеральной трассы М-7 «Волга» ночью 24 ноября будет проводиться монтаж металлических рам на автодороге М-12.

В связи с этим с 00.00 до 05.00 будет временно ограничено движение по этому участку. Проезжая часть будет сужена, а скорость движения составит не более 40 километров в час.

Несколько раз работы в целях безопасности остановят, но не более чем на 60 минут.

Водители могут объехать участок монтажных работ через Ставрово, Кольчугино, Киржая и Покров с выездом на М-7 на 103 и 165 километрах.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.