В Петушинском районе временно перекроют движение на трассе М-7

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"
Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на 114 километре федеральной трассы М-7 «Волга» ночью 24 ноября будет проводиться монтаж металлических рам на автодороге М-12.
В связи с этим с 00.00 до 05.00 будет временно ограничено движение по этому участку. Проезжая часть будет сужена, а скорость движения составит не более 40 километров в час.
Несколько раз работы в целях безопасности остановят, но не более чем на 60 минут.
Водители могут объехать участок монтажных работ через Ставрово, Кольчугино, Киржая и Покров с выездом на М-7 на 103 и 165 километрах.
Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.