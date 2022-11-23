В Гороховецком районе браконьера задержали за убийство лося

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 19 ноября в ходе объезда территории сотрудники национального парка заметили разделанную тушу лося, рядом с которой стоял неизвестный мужчина.

О происшествии егеря уведомили полицейских, которые тут же прибыли на место и задержали подозреваемого. Рядом были обнаружены ружья, топор и нож со следами крови.

Задержанного, которым оказался 52-летний житель соседней области, доставили в полицию для разбирательства, где мужчина признался в убое лося, объяснив, что животное планировал забрать на мясо.

Сумма ущерба нацпарку составила 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.