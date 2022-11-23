Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 ноября 2022 8:46

В Гороховецком районе браконьера задержали за убийство лося

Рядом с местом происшествия обнаружили ружья, топор и нож
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 19 ноября в ходе объезда территории сотрудники национального парка заметили разделанную тушу лося, рядом с которой стоял неизвестный мужчина.

О происшествии егеря уведомили полицейских, которые тут же прибыли на место и задержали подозреваемого. Рядом были обнаружены ружья, топор и нож со следами крови.

Задержанного, которым оказался 52-летний житель соседней области, доставили в полицию для разбирательства, где мужчина признался в убое лося, объяснив, что животное планировал забрать на мясо.

Сумма ущерба нацпарку составила 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.