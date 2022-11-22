Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 14:14

В Муроме администрацию наказали за волокиту при оказании госуслуги

Нарушение обнаружила Муромская городская прокуратура в ходе проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки был зафиксирован факт нарушения административного регламента, согласно которому муниципальная услуга оказывается комитетом по управлению муниципальным имуществом в течение 10 дней с момента подачи заявления.

Установлено, что технический директор ПАО «МТС» в городе Владимир обратился с заявлением по поводу предоставления двух участков земли, которые были направлены в комитет 16 августа текущего года. Однако рассмотрели их только 26 октября, то есть почти три месяца.

В связи с этим главе округа Муром было внесено представление, а на председателя КУМИ возбудили дело об административном правонарушении по факту нарушения предоставления госуслуги.

В настоящее время дело находится на рассмотрении.