В Муроме администрацию наказали за волокиту при оказании госуслуги

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки был зафиксирован факт нарушения административного регламента, согласно которому муниципальная услуга оказывается комитетом по управлению муниципальным имуществом в течение 10 дней с момента подачи заявления.

Установлено, что технический директор ПАО «МТС» в городе Владимир обратился с заявлением по поводу предоставления двух участков земли, которые были направлены в комитет 16 августа текущего года. Однако рассмотрели их только 26 октября, то есть почти три месяца.

В связи с этим главе округа Муром было внесено представление, а на председателя КУМИ возбудили дело об административном правонарушении по факту нарушения предоставления госуслуги.

В настоящее время дело находится на рассмотрении.