В Ковровском районе два человека погибли на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, диспетчерам Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании в частном жилом доме в селе Великово.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но в ходе разбора конструкций обнаружили тела погибших хозяев — мужчины 1949 и женщины 1951 года рождения.

В Следственном управлении СК России по региону добавили, что, по предварительным данным, хозяева проснулись от дыма, но выбраться не успели. По данному факту проводится доследственная проверка.

Дознаватели МЧС в качестве предварительной причины возгорания называют неисправность электропроводки.