Владимирский областной суд отменил штраф общественнику Артему Чернею

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Как следует из материалов судебного делопроизводства Владимирского областного суда, 21 ноября была рассмотрена жалоба на решение Октябрьского райсуда Владимира, оштрафовавшего местного общественника Артема Чернея на 30 тысяч рублей.

Штраф был назначен за сообщение в социальной сети, в котором была усмотрена дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. Это сообщение Черней опубликовал еще весной текущего года, однако дело было рассмотрено только осенью.

В ходе рассмотрения во второй инстанции решение Октябрьского суда было отменено с прекращением производства. Такое решение было принято в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.