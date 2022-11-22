Во Владимире водитель грузовика осужден за смертельное ДТП в Юрьевце

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинским районным судом вынесен приговор жителю Гусь-Хрустального района, обвинявшемуся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Суд установил, что 11 августа в 6.30 водитель большегруза «ДАФ» с полуприцепом не справился с управлением, и в районе дома №131 по улице Нобярьская микрорайона Юрьевец врезался в легковушку «Киа», которая останавливалась перед запрещающим сигналом светофора, а также уже остановившуюся «Ладу Веста».

К сожалению, погибла пассажирка «Лады». Сам водитель свою вину полностью признал.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил дальнобойщика к 1 году 6 месяцам колонии-поселения и лишил права управления транспортом на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.