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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 8:00

Во Владимире водитель грузовика осужден за смертельное ДТП в Юрьевце

Авария произошла рано утром 11 августа текущего года
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинским районным судом вынесен приговор жителю Гусь-Хрустального района, обвинявшемуся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Суд установил, что 11 августа в 6.30 водитель большегруза «ДАФ» с полуприцепом не справился с управлением, и в районе дома №131 по улице Нобярьская микрорайона Юрьевец врезался в легковушку «Киа», которая останавливалась перед запрещающим сигналом светофора, а также уже остановившуюся «Ладу Веста».

К сожалению, погибла пассажирка «Лады». Сам водитель свою вину полностью признал.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил дальнобойщика к 1 году 6 месяцам колонии-поселения и лишил права управления транспортом на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.