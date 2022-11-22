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НовостиОбщество22 ноября 2022 5:32

Житель Петушинского района вынес раненого брата из-под минометного обстрела

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото администрации Петушинского района.

Фото администрации Петушинского района.

Глава администрации Петушинского района у себе на странице в ВК сообщила о случае самого настоящего героизма среди наших земляков. Узнали о нем депутат местного Горсовета Александр Курбатов и депутат Законодательного Собрания Владимирской области Павел Шатохин, когда посетили госпиталь, где проходит реабилитацию после ранения житель Петушинского района.

В госпитале он оказался после одного из боев в СВО. Он был призван в рамках частичной мобилизации вместе со своим братом. И именно плечо брата спасло его от гибели. Попав под минометный обстрел, он был ранен. И тогда брат вытащил его с поля боя и доставил в госпиталь. Имена братьев в целях безопасности не распространяется публично.

Глава администрации и депутат ЗС пожелали скорейшего выздоровления военнослужащему и передали слова поддержки от руководства области.