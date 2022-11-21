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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:49

Во Владимирской области ищут «борцов со снегом»

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным hh.ru, в ноябре во Владимирской области открыто около 30 вакансий, так или иначе связанных с уборкой и вывозом снега. Чаще всего это предложения для дворников, разнорабочих и трактористов.

Наиболее высокую заработную плату среди всех вакансий для «борцов со снегом» предлагают промышленному альпинисту (высотнику) - от 50 тысяч рублей на руки. Специалисту предстоит заниматься чисткой крыш от снега и наледи.

Средняя предлагаемая зарплата «борцов со снегом» во Владимирской области в ноябре составляет 30 тысяч рублей. Большинство вакансий предусматривают полную занятость. Из требований работодатели чаще всего предъявляют ответственность, исполнительность, аккуратность и пунктуальность, наличие водительского удостоверения (в случае работы с техникой).