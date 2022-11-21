В Гусь-Хрустальном общественники добиваются ликвидации свалки

фото ОНФ по Владимирской области

Во Владимирской области общественники обнаружили несанкционированную свалку в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Самое интересное, что правоохранительные органы ранее предписали главе администрации поселка Золотково ликвидировать ее. Однако никто ничего не исправил.

Тогда прокуратура обратилась с иском в суд. Суд вынес решение о ликвидации данной свалки силами администрации поселка. На исполнение решения суда был дан срок один год. на этот раз чиновники ликвидировали свалку в срок. Но вместо того, чтобы вывезти бытовые отходы на полигон, они просто засыпали свалку песком и землей. К тому же часть отходов так и осталась лежать под открытым небом.

Судебный пристав вынес постановление в адрес главы администрации поселка Золотково о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и определении нового срока исполнения решения суда о ликвидации свалки – до 1 декабря. Если до этого срока глава администрации не ликвидирует всю свалку, то он будет привлечен к административной ответственности.