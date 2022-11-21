Житель Юрьев-Польского пойдет под суд за убийство деда топором

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого двадцатидевятилетнего жителя Юрьев-Польского. Он обвиняется в убийстве.

Установлено, что 6 сентября текущего года между обвиняемым и его 85 –летним дедом, находившимися в селе Красное, произошел конфликт, во время которого мужчина нанес пожилому родственнику удар кулаком в голову, от которого тот упал на пол. После этого внук взял топор и ударил его по голове.

Как сообщает областная прокуратура, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Юрьев-Польский районный суд.