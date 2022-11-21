Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 ноября 2022 8:19

Житель Юрьев-Польского пойдет под суд за убийство деда топором

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого двадцатидевятилетнего жителя Юрьев-Польского. Он обвиняется в убийстве.

Установлено, что 6 сентября текущего года между обвиняемым и его 85 –летним дедом, находившимися в селе Красное, произошел конфликт, во время которого мужчина нанес пожилому родственнику удар кулаком в голову, от которого тот упал на пол. После этого внук взял топор и ударил его по голове.

Как сообщает областная прокуратура, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Юрьев-Польский районный суд.