Владимирская область отправила в Докучаевск автомобили скорой помощи и оборудование

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимирская область направила в Докучаевск автомобили скорой помощи, операционные столы и другое медоборудование. Об этом сообщил главврач здравоохранительного учреждения Андрей Еременко.

"Уже заключен договор на поставку нам медицинского оборудования. Первый транш прошел, мы получили автомобили скорой медицинской помощи от Владимира для перевозки тяжелобольных, нам уже предоставили два операционных стола новых, две ультрафиолетовые камеры для хранения стерильного инструмента, два монитора прикроватных для тяжелобольных с фиксацией всех жизненно важных функций организма. Уже закуплены и ждем две бестеневые лампы в операционную, коагулятор", — цитирует ТАСС слова Еременко.

Владимирская область также поможет больнице отремонтировать пищеблок и построить морг взамен разрушенного. Кроме того, медикам Докучаевска помогают коллеги из Владимирской области: хирург, травматолог, невропатолог и медсестра.