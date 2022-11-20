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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 8:19

В центре Владимира загорелся экскурсионный автобус

Пострадавших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта МЧС по Владимирской области

фото с сайта МЧС по Владимирской области

19 ноября загорелся экскурсионный автобус на улице Дворянской у дома 2. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела выхлопная труба автобуса.

Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на общей площади 0,5 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.