Прокуратура взяла на контроль окончание работ по ремонту дороги в Коврове

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Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что 20 июня между Управлением городского хозяйства администрации города Коврова и ООО «РУС-СТРОЙ» заключен муниципальный контракт на проведение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения ул. Свердлова (на участке от ул. Социалистическая до д. № 80а по ул. Свердлова). Согласно условиям контракта, дата окончания работ определена - 15 августа.

Вместе с тем, по состоянию на 2 ноября работы подрядчиком не исполнены, акты приемки работ сторонами не подписаны. Сумма неисполненных обязательств по муниципальному контракту составила 37,2 миллиона рублей.

По результатам проверки прокурором в адрес генерального директора ООО «РУС-СТРОЙ» внесено представление, в отношении руководителя Общества возбуждено дело об административном правонарушении по статье "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ".

Исполнение условий контракта взято Ковровской городской прокуратурой на контроль.