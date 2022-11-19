Александр Авдеев проверил, как модернизируют системы теплоснабжения в Гусь-Хрустальном районе

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17 ноября Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Гусь-Хрустальный район. Он проверил, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения с привлечением средств Фонда национального благосостояния, которые начала компания «Владимиртеплогаз».

Общая стоимость работ превысит 1 млрд рублей. Предстоит вывести из эксплуатации две устаревших заводских котельных и заменить их на 6 новых блочно-модульных котельных меньшей мощности с максимальным приближением к потребителю. В частности, на улице Каховского будет модернизирован центральный тепловой пункт с переводом на автоматический режим работы.

«К реализации последних двух этапов приступят, скорее всего, в следующем году. Работы предстоят большие, но они очень важны для инфраструктуры города и для комфорта местных жителей», – прокомментировал Александр Авдеев.