В Коврове подрядчика обвинили в мошенничестве при ремонте гимназии

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова совместно с областной Счетной палатой проверила фактическое выполнение работ по капремонту здания гимназии №1 имени А.Н. Барсукова, в ходе которой усмотрели признаки мошенничества в действиях компании ООО «Градиал», являвшейся подрядчиком.

Материалы проверки были переданы следователям полиции. По версии следствия, в марте 2020 года компания заключила с гимназией контракт на проведение капитального ремонта здания стоимостью более 240 миллионов рублей.

В ходе проведения ремонта часть работ подрядчик не выполнил, а некоторые материалы заменил более дешевыми. При этом в акте выполненных работ и в справке о стоимости указал данные, соответствующие ценам проекта.

После этого «Градиал» выставила счета гимназии за невыполненные работы и материалы на сумму более 500 тысяч рублей выше, чем предусмотрено проектом и сметной документацией. Впоследствии эти счета были оплачены.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Напомним — в настоящее время Ленинский районный суд Владимира рассматривает уголовное дело в отношении бывшего врио вице-губернатора Владимирской области Валерия Вишневского, обвиняемого в нескольких эпизодах получения взяток и в мошенничестве. Следствие полагает, что одну из взяток экс-чиновник получил именно от ООО «Градиал» за содействие в приемке работ в гимназии №1 города Коврова.