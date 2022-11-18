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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:11

Судогодский суд признал незаконным сбор платы за аренду контейнерных площадок

Соответствующее решение было принято по иску прокуратуры
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Судогдским районным судом было принято решение признать незаконным сбор денег с местных жителей за аренду контейнерных площадок. Плату установило МКП города Судогда «Благоустройство» по согласованию с районной администрацией, хотя расходы на их содержание полностью лежат на муниципалитете.

Таким образом, только с жителей частных домов за два года было собрано около 4 миллионов рублей.

Прокуратура после проведенной проверки обратилась в суд, который удовлетворил иск надзорного ведомства, что является основанием для возврата людям незаконно собранных с них денег.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».