Железнодорожный вокзал во Владимире начнут переделывать в транспортно-пересадочный узел весной

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17 ноября губернатор Александр Авдеев провёл выездное рабочее совещание по вопросу создания транспортно-пересадочного узла во Владимире. Кроме официальных лиц в качестве эксперта выступил известный российский архитектор и урбанист Илья Заливухин.

Современный транспортно-пересадочный узел во Владимире должен быть создан уже к 2024 году. Концепция готова, в первом квартале будущего года проект будет проходить экспертизу. Непосредственно к реализации первого этапа планируется приступить уже весной.

Доминантой всего кластера станет существующее здание железнодорожного вокзала. Что касается его внутренней организации, пространство будет полностью переформатировано. Появятся удобные залы ожидания, в том числе повышенной комфортности и для пассажиров с детьми. За счёт переноса существующих касс первый этаж предстанет более просторным и в то же время – функциональным. На втором этаже появится фудкорт.

Важно, что привычный внешний вид здания ж/д-вокзала не изменится. Известняк заменит современный, но выглядящий абсолютно так же материал – более износостойкий, долговечный и удобный в обслуживании. Сохранится и цветовая гамма, лишь более «акцентными» станут окна и освещение.

«Все элементы, дающие проекту уникальность, – элементы фасада, облик, цветовые решения – максимально сохраняются. Проектировщики очень бережно подходят к этому. Сейчас основные вопросы даже не по внешней отделке, а по самой организации транспортно-пересадочного узла. Важна внутренняя логистика – перемещение пассажиров с железной дороги на автобус, комфортная зона ожидания, удобная и тем, кто передвигается по железной дороге, и тем, кто едет на автобусе, подвоз пассажиров, парковка. Ещё одна актуальная тема – реконструкция привокзальной площади, благоустройство этой территории. Здесь важна каждая деталь», – подчеркнул Александр Авдеев. Он также обратил внимание на важность обсуждения этого проекта с общественностью.

Эксперты подчёркивают: функциональность необходимо сочетать с эстетизмом. Илья Заливухин поделился своим видением по организации привокзального пространства и, в частности, зелёной зоны.

Вокзальная зона – «визитная карточка» любого города. А для нашего древнего Владимира это ещё более актуально. Приезжающий по сути сразу оказывается в центре города, откуда открывается вид на архитектурные красоты и ландшафт исторического ядра. И эти преимущества нужно использовать по максимуму.