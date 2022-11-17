В Коврове из-за неосторожного курения на пожаре погиб мужчина

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

16 ноября в 4.34 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: город Ковров, ул. Брюсова, д. 54. По прибытии пожарно-спасательных подразделений был виден огонь в одной из квартир на восьмом этаже.

Пожарным было сформировано два звена газодымозащитной службы для тушения огня и спасения людей. Из задымлённой квартиры пожарные вывели на свежий воздух 79-летнюю женщину и передали медикам. С отравлением угарным газом она была госпитализирована. Параллельно пожарные эвакуировали пять человек.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В ходе тушения пожара в квартире был обнаружен погибший мужчина 52 лет.

По предварительной информации, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнём при курении. К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 18 человек.

Следователи СК России проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины.