Артистку Татьяну Евдокимову наградили медалью «За заслуги перед Владимирской областью»

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За большой вклад в социально-экономическое развитие Владимирской области и многолетнюю добросовестную работу губернатор Александр Авдеев наградил медалью «За заслуги перед Владимирской областью» Татьяну Евдокимову – артистку Владимирского академического областного драматического театра.

Татьяна Ивановна Шевченко (Евдокимова) – Заслуженная артистка РФ, лауреат премии имени Евгения Евстигнеева. Свой путь в театральном искусстве она начала в 1961 году в Хмельницком музыкально-драматическом театре. Впоследствии работала в драматических театрах Балтфлота, Владикавказа, Калуги. С 1980 года – служит во Владимирском академическом областном театре драмы.

К ролям-легендам Владимирского драмтеатра можно отнести исполнение ею роли в спектаклях «Филумена Мартурано» (Филумена), «Оптимистическая трагедия» (Комиссар), «Без вины виноватые» (Кручинина), «Смута» (боярыня Волохова), «Василиса Мелентьева» (Василиса Мелентьева), «Молва» (Садофьева), «Фрол Скабеев» (Мамка), «Священные чудовища» (Шарлотта), «Без меня меня женили» (Катарина), «Женитьба» (Тётушка), «Дикарь» (тётя Матильда) и многие-многие другие. Её новая роль – 100-летняя Селина Муре в спектакле по пьесе Жана Сармана «Тайна клана Муре» – новое открытие волшебной силы искусства и символ неувядающей молодости.