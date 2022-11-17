Прокуратура выявила более 600 нарушений при обеспечении владимирцев льготными лекарствами

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Областная прокуратура выявила нарушения в работе департамента здравоохранения. Они касаются обеспечения льготными лекарствами, а также освоения денег по национальным проектам.

Было выявлено более 600 нарушений в сфере льготного лекарственного обеспечения, внесено более 120 представлений, по результатам рассмотрения которых 110 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В суды направлено более 370 заявлений об обеспечении нуждающихся лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также о возмещении денежных средств, затраченных на их приобретение на общую сумму почти 11 млн рублей.

Кроме того, были и другие нарушения. Так, главным врачом «Вязниковской центральной районной больницы» не организована транспортировка 11 пациентов к месту прохождения гемодиализа.

Выявлены факты ненадлежащего исполнения нацпроекта «Здравоохранение». Из федерального бюджета на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, было выделено 357 миллионов. Проверка показала, что деньги не освоены в значительном объёме, несмотря на истечение более 10 месяцев календарного года, сообщает областная прокуратура.

В Камешковском районе в связи главный врач затягивал сроки организации торгов на установку свай, подрядчик нарушил сроки поставки быстровозводимых модульных конструкций в населенных пунктах Сергеиха и Краснознаменский.

По результатам проверки исполняющим обязанности прокурора Владимирской области врио заместителя губернатора региона внесено представление.