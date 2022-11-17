Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 ноября 2022 7:04

В Собинском районе из жилого дома во время пожара спасены два человека

Возгорание случилось в двухэтажке в селе Бабаево ночью 17 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.56 диспетчеры Собинского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре в многоквартирном доме в селе Бабаево по улице Молодежная, 6.

К месту ЧП выехали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия из окна первого этажа двухэтажного дома валил дым. Внутрь для разведки, тушения и спасения людей направилось одно звено газодымозащитников.

Оказалось,что горение происходило на кухне, там пламенем были объяты вещи, мебель и внутренняя отделка помещения на площади 3 квадратных метра. Огонь быстро потушили.

Во время пожара из дома было эвакуировано пять человек, еще двоих спасли при помощи спасательных устройств.

Причины возгорания устанавливаются дознавателями МЧС.