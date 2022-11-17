В Собинском районе из жилого дома во время пожара спасены два человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области
Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.56 диспетчеры Собинского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре в многоквартирном доме в селе Бабаево по улице Молодежная, 6.
К месту ЧП выехали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия из окна первого этажа двухэтажного дома валил дым. Внутрь для разведки, тушения и спасения людей направилось одно звено газодымозащитников.
Оказалось,что горение происходило на кухне, там пламенем были объяты вещи, мебель и внутренняя отделка помещения на площади 3 квадратных метра. Огонь быстро потушили.
Во время пожара из дома было эвакуировано пять человек, еще двоих спасли при помощи спасательных устройств.
Причины возгорания устанавливаются дознавателями МЧС.