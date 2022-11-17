Во Владимире оборудуют "умные остановки"

фото из телеграм-канала городской администрации

Город Владимир принимает участие в новой масштабной программе по благоустройству - «Пять шагов для городов».

В 2023 году в областном центре планируется установить не менее трех новых остановочных павильонов, которые смело можно назвать «умная остановка». Она включает в себя: информационного табло, отображающего время прибытия транспорта, кнопку звукового информирования о прибытии транспорта для слабовидящих, точку доступа Wi-Fi, USB-порт для подзарядки сотовых телефонов. Кроме того, планируется установка фронтальных ветрозащитных панелей, освещение павильона за счет подсветки рекламного пилона или установка энергосберегающего светодиодного освещения).

Цель проекта - создать комфортные условия для жителей и гостей города в период ожидания городского общественного транспорта.

Ответственным исполнителем по реализации проекта «Остановочные павильоны» определено МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира».