Житель Суздаля накопил алиментов на 140 тысяч рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В отделение судебных приставов Суздальского района обратилась мама ребёнка, права которого были нарушены. Несовершеннолетний после развода родителей остался жить с матерью, а родной отец длительное время не платил алименты, накопив долг в более чем 140 тысяч рублей.

Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания денежных средств с банковских счетов 51-летнего мужчины и о временном ограничении на выезд должника из страны.

Кроме этого , выяснилось, что в собственности мужчины есть автомобиль «Жигули» 2021 года выпуска. Судебным приставом был объявлен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

После этого мужчина погасил долг в полном объеме, ему пришлось также заплатить 7% исполнительского сбора от общей суммы задолженности, чего можно было бы избежать, заплати он долг своевременно.

Управление ФССП России по Владимирской области напоминает должникам, что за неуплату алиментов, предусмотрена уголовная ответственность.