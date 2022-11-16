Во Владимирской области еще два человека заболели свиным гриппом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 8779 человек с признаками ОРВИ, среди них 4402 ребёнка. Эпидпорог по заболеваемости превышен по совокупному населению на 3,1% и в возрастной группе 15 лет и старше на 42,9%.

Во Владимире зарегистрировано 3494 обращения в лечебные учреждения, среди них 2019 детей. Зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по совокупному населению на 6,1%, в возрастных группах 7-14 лет – на 12,5% и 15 лет и старше на 51,4%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости (66,3 на 10 тыс.населения) отмечается в Собинском районе – 180,4, Владимире – 99,6, Гусь-Хрустальном районе – 82,8, Кольчугинском районе – 70,2.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на прошедшей неделе было проведено 408 исследований. Из положительных находок –2 случая гриппа A(H1N1), а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, баковирусы и сезонная коронавирусная инфекция.