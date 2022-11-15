В Гусь-Хрустальном районе пьяный водитель трактора устроил ДТП

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в Гусь-Хрустальном в течение ноября было задержано сразу несколько водителей, управлявших машинами в пьяном виде повторно.

Сперва был задержан 53-летний водитель легкового автомобиля «Ниссан», а уже через несколько дней за то же нарушение задержали 31-летнего водителя легковушки «Хендай».

Кроме того, в один из ноябрьских дней сотрудники ДПС прибыли на место ДТП, где оказалось, что в легковую машину врезался трактор. Оказалось, что 49-летний тракторист был пьян, причем ранее его уже лишили водительского удостоверения за то же самое.

В настоящее время по всем фактам дознаватели полиции возбудили уголовные дела, расследование продолжается.

По данным регионального главка ГИБДД, всего с 1 по 14 ноября на дорогах Владимирской области выявлено 239 нетрезвых водителей.