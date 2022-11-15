Во Владимире сгорел частный жилой дом на улице Ломоносова

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.42 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре в жилом доме на улице Ломоносова.

На место выехали 19 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда дом горел по всей площади. Выяснилось, что на момент возгорания внутри находились пять человек, в том числе трое детей. Все они успели выбраться на улицу в первые минуты случившегося и не пострадали.

Вскоре пожар был локализован и ликвидирован на площади 80 квадратных метров. По предварительной версии, причиной случившегося могла стать неисправность электросети. Увы, из-за того, что пожар обнаружили поздно, он успел распространиться по деревянным конструкциям.

Точные причины произошедшего устанавливают дознаватели МЧС.