Во Владимире начнут производить продукцию из растительного мяса

фото со страницы Константина Демидова в ВКонтакте

Директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов проанонсировал появление на местном рынке продуктов из растительного мяса. То есть чебупели, чебуреки, наггетсы и котлеты будут готовить из нута, гороха и пшеницы.

- Владимирская группа компаний Аби представила на Ближнем Востоке линейку растительных продуктов нового поколения Foodgital. Презентация продукции состоялась в рамках прошедшей в Эль-Рияде международной агропромышленной выставки "Saudi Agriculture 2022". На выставке впервые были продемонстрированы чебупели, чебуреки, наггетсы и котлеты, изготовленные на растительной основе, - сообщил Демидов.

К слову, новая продукция была презентована министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву и губернатору области Александру Авдееву еще в июле этого года, в ходе визита министра во Владимирскую область.

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