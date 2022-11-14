Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 10:58

Во Владимире начнут производить продукцию из растительного мяса

Новинки придутся по вкусам вегетарианцам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Константина Демидова в ВКонтакте

фото со страницы Константина Демидова в ВКонтакте

Директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов проанонсировал появление на местном рынке продуктов из растительного мяса. То есть чебупели, чебуреки, наггетсы и котлеты будут готовить из нута, гороха и пшеницы.

- Владимирская группа компаний Аби представила на Ближнем Востоке линейку растительных продуктов нового поколения Foodgital. Презентация продукции состоялась в рамках прошедшей в Эль-Рияде международной агропромышленной выставки "Saudi Agriculture 2022". На выставке впервые были продемонстрированы чебупели, чебуреки, наггетсы и котлеты, изготовленные на растительной основе, - сообщил Демидов.

К слову, новая продукция была презентована министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву и губернатору области Александру Авдееву еще в июле этого года, в ходе визита министра во Владимирскую область.

Очень скоро эти новинки можно будет приобрести в магазинах практически всех регионах России!