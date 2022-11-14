В Суздальском районе прокуроры проверили строительство моста через Рпень

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Суздальского района была проведена проверка в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Установлено, что ГБУ «Владуправдор» заключило договор с ООО «Акмастрой» на работы по ремонту моста через реку Рпень. Согласно графика, ремонт должен быть полностью завершено до 30 ноября текущего года. Однако в настоящее время объем выполненых работ составляет 84 процента.

Заказчику и руководителю компании-подрядчика по итогам проверки были внесены предостережения о недопустимости срыва сроков работ. Ход их выполнения прокуратура поставила на ежедневный контроль.