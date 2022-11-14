В Киржаче инспекторы ДПС задержали нарушителя после погони со стрельбой

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Как сообщает МВД России , сотрудники ДПС отдела полиции по Киржачскому району во время несения службы на трассе Покров — Новоселово — Киржач заметили автомобиль, который совершал неуверенные маневры. Его попытались остановить, но водитель проехал дальше.

Инспекторы устремились в погоню, во время которой лихач выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации. Для остановки машины полицейским пришлось делать предупредительные выстрелы в воздух.

Наконец, нарушителя загнали в гаражный комплекс в Киржаче, где и задержали. Как оказалось, водитель был пьян, причем только в январе его лишили водительского удостоверения за нетрезвую езду, а затем снова задерживали за то же самое и по уголовной статье назначили обязательные работы.

Сейчас по факту очередной нетрезвой поездки в полиции проводится проверка. Также на лихача составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.