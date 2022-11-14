В Ковровском районе задержан подозреваемый в убийстве коллеги

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщают отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области и СУ СК России по региону, 8 ноября в полицию обратился дорожный рабочий, который сообщил, что неподалеку от федеральной трассы заметил тело человека, лежавшее в придорожной лесополосе.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что на теле убитого мужчины имеются множественные ножевые ранения. Личность убитого также удалось установить — им оказался 29-летний уроженец Ульяновской области.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных вдоль М-7, сотрудники уголовного розыска установили автомобиль марки «Соболь», на котором мог передвигаться подозреваемый. Владельцем машины оказался 40-летний житель Ульяновской области, временно живущий в одном из поселков на территории Ковровского района.

Мужчину задержали 10 ноября. Он сознался в преступлении и объяснил, что вместе с убитым они занимаются на территории Владимирской области строительными работами. В день убийства оба мужчины, а также еще один их приятель, пили спиртное, и в какой-то момент между обвиняемым и потерпевшим началась перепалка на почве невозврата долга молодым оппонентом.

В ходе ссоры старший схватил нож и нанес смертельные раны приятелю, после чего завернул его тело в плед, вывез за 20 километров от места жительства и сбросил в лесу рядом с дорогой.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, обвиняемый заключен под стражу.