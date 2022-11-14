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НовостиПолитика14 ноября 2022 7:41

Президиум Регионального политического совета поддержал кандидатуру Дмитрия Наумова на должность мэра Владимира

Нового градоначальника должны выбрать 16 ноября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Дмитрий Наумов. Фото "ЕР"

Дмитрий Наумов. Фото "ЕР"

Президиумом Регионального политического совета Владимирского регионального отделения «Единой России» было принято решение рекомендовать и поддержать кандидатуру Дмитрия Наумова, представленную конкурсной комиссией по результатам конкурса для избрания на должность главы города Владимира.

После утверждения этого решения Президиумом Генерального совета «Единой России» его направят в депутатское объединение Всероссийской политической партии

Напомним, что горсовет, где депутаты должны выбрать нового мэра, должен состояться 16 ноября. Народные избранники будут выбирать из трех кандидатов: Андрея Наумова (заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области), Дмитрия Наумова (глава администрации Гороховецкого района) и Владимира Рыкунова (первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР).

Ранее вице-губернатор Дмитрий Лызлов и заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов сняли свою кандидатуру.