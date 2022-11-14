Президиум Регионального политического совета поддержал кандидатуру Дмитрия Наумова на должность мэра Владимира

Дмитрий Наумов. Фото "ЕР"

Президиумом Регионального политического совета Владимирского регионального отделения «Единой России» было принято решение рекомендовать и поддержать кандидатуру Дмитрия Наумова, представленную конкурсной комиссией по результатам конкурса для избрания на должность главы города Владимира.

После утверждения этого решения Президиумом Генерального совета «Единой России» его направят в депутатское объединение Всероссийской политической партии

Напомним, что горсовет, где депутаты должны выбрать нового мэра, должен состояться 16 ноября. Народные избранники будут выбирать из трех кандидатов: Андрея Наумова (заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области), Дмитрия Наумова (глава администрации Гороховецкого района) и Владимира Рыкунова (первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР).

Ранее вице-губернатор Дмитрий Лызлов и заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов сняли свою кандидатуру.