Во Владимире нового мэра могут выбрать 16 ноября

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16 ноября на ближайшем заседании владимирского Горсовета должны выбрать нового главу города Владимира. Если, конечно, не произойдет чего-то необычного.

В данный момент на пост градоначальника претендуют трое: заместитель директора областного департамента экономического развития Андрей Наумов, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов и представитель партии «ЛДПР» Владимир Рыкунов.

Напомним, что изначально кандидатов было пять. Но сначала с конкурса снялся действующий врио заместителя губернатора Дмитрий Лызлов, а после отказаться от участие в конкурсе решил заместитель председателя Заксобрания региона Роман Кавинов, который объяснил свое решение тем, что пока он нужнее на своем месте в ЗС.