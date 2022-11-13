В Киржачском районе школа 30 лет работала без нормального отопления

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в мае к нему обратились жители поселка Першино Киржачского района, которые попросили помочь отремонтировать отопление в местной школе, где проходят обучение 244 ребенка и трудятся 33 работника.

Как выяснилось, строили здание в 1992 году по проекту Узбекской ССР. Изначально здание было рассчитано на более теплый климат, так что на двух лестничных площадках, частично на третьем этаже, а также в спортзале отопления вовсе не было, а в классах они не справлялись с обогревом.

В августе начались работы по реконструкции системы отопления, которые закончились лишь недавно. Впервые за 30 лет в Першинской школе стало тепло по-настоящему.

Впрочем, кроме системы отопления здесь планируется провести капитальный ремонт электрики, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, а также провести внутренний ремонт. Если все пойдет по плану, эти работы будут выполнены в 2025 году.