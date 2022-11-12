Во Владимирской области зарегистрировано три новых очага бешенства

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по информации, предоставленной региональным департаментом ветеринарии, за минувшую неделю в муниципалитетах зарегистрировано три новых очага бешенства.

Первый находится в деревне Барабино Суздальского района, второй в городе Коврове, третий отмечен в деревне Акулово Киржачского района. Примечательно, что во всех трех случаях болезнь обнаружили у диких лис.

Санитарные врачи и ветеринары отмечают, что ситуация по бешенству среди животных во Владимирской области остается напряженной.

При этом в 2021 году во Владимирской области показатель пострадавших от укусов и ослюнений животных составил 240 человек на 100 тысяч населения, что несколько выше Российского показателя, находящегося на отметке в 226 человек на 100 тысяч жителей.

С начала текущего года в регионе от укусов, ослюнений и оцарапываний животными пострадало 2656 человек, из которых 846 человек — дети. При этом средний показатель несколько снизился и составляет 200 человек на 100 тысяч населения.

Как бы то ни было, специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности.